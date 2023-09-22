Британия могла отправить на Украину технику с ядовитым асбестом – СМИ

Фото: 123RF/iakov

Великобритания могла отправить Украине военную технику, в корпусах которой содержится ядовитый асбест. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на публикацию Daily Express.

По данным издания, небезопасное вещество может содержаться в конструкции танков Challenger 2, БМП Warrior и бронетранспортерах Bulldog. Отмечается, что попадание асбеста в легки может вызвать смертельные заболевания, в том числе онкологию.

Ранее вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл заявил, что цели Украины и ее западных союзников больше не совпадают. По его словам, для последних Россия больше не представляет угрозы, поэтому они переориентировались на решение внутренних проблем.

До этого глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр признал, что запросы Украины по оружию и боеприпасам превышают возможности Альянса. В этом контексте он призвал страны НАТО подумать и о собственной безопасности.



Великобритания передала Украине крылатые ракеты большой дальности – СМИ