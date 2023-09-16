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Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр признал, что запросы Украины по оружию и боеприпасам превышают возможности альянса. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Норвегии. Слова Бауэра передает РИА Новости.

"Объемы военного оборудования и боеприпасов, которые запрашивает Украина, огромны… Масштабы и объемы используемой в конфликте продукции выходят за рамки наших производственных возможностей", – заявил адмирал.

Он отметил, что странам НАТО, согласившимся на просьбы Украины о поставках вооружений и боеприпасов, надо задуматься и о связанных с таким решением рисках для собственной безопасности и безопасности самого Североатлантического альянса.

Адмирал призвал страны НАТО быстрее и эффективнее решать вопросы по наращиванию производственных мощностей в оборонном секторе.

Ранее сообщалось, что НАТО проведет крупнейшие в истории учения после холодной войны в 2024 году. Участниками учений в Германии, Польше и странах Балтики станут более 40 тысяч военных.

До этого лидер голландской партии "Форум за демократию" Тьерри Боде заявил, что США вредят сами себе украинским кризисом. Он подчеркнул, что Вашингтон работает сам против себя и ускоряет крах господства США в мире.