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НАТО планирует ввести войска на территорию Украины в связи с отсутствием успеха на поле боя у ВСУ. Об этом сообщил бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

"Украина терпит серьезное поражение. Вопрос состоит в том, решится ли НАТО ввести туда свои войска еще до полного разгрома Киева", – отметил экс-агент ЦРУ.

Как он утверждает, введение войск на Украину уже рассматривают в Вашингтоне. Также, по словам Макговерна, для того, чтобы компенсировать неудачи ВСУ на поле боя, можно поставить им ракеты ATACMS, которые способны наносить удары на расстоянии 300 километров.

Ранее и.о. главы Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной заявил, что за год украинская армия потеряла до 90% личного состава, который пополнил украинские подразделения прошлой осенью.

Он также пожаловался депутатам, что в областном центре украинский план мобилизации выполнили лишь на 13%, тогда как ВСУ нуждаются в активных пополнениях.

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