Киев переходит к тактике выжженной земли в Херсонской области – советник Сальдо

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Командование ВСУ переходит к тактике выжженной земли на правобережной части Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сопредседателя Координационного совета по развитию и интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Александр Малькевич.

"Есть полное ощущение, что люди, принимающие решения на Украине, понимают, что в обозримом будущем Херсон придется возвращать, соответственно будет взята тактика выжженной земли", – сказал Малькевич.

Внештатный советник врио губернатора Херсонской области отметил, что эвакуация людей из правобережной части области проводится исключительно в военных целях. Это не забота о населении, как пытаются преподнести киевские власти.

Ранее Малькевич сообщил, что во временно подконтрольном ВСУ Херсоне разворачивается гуманитарная катастрофа. По его словам, в городе наблюдаются проблемы с продуктами, перебои со светом и водой, полный коллапс, в том числе мусорный, нет работы, но есть коммунальные платежи.