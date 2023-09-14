Кабмин выделит около 1 миллиарда рублей на восстановление морского порта Мариуполя

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Кабмин РФ направит около одного миллиарда рублей на восстановление морского порта Мариуполя. Об этом заявил председатель российского правительства Михаил Мишустин.

"Ключевые объекты морского порта Мариуполя нуждаются в восстановлении, среди них – железнодорожное депо, разъезды, электроподстанция, мастерские, склады, автодороги. На эти цели мы направим в текущем году около одного миллиарда рублей", – передает ТАСС его слова.

Ранее министр транспорта России Виталий Савельев сообщил, что аэропорт Мариуполя может вновь заработать в 2024–2025 годах.

По его словам, в планы по развитию попадают аэропорты Донецка, Луганска, Херсона, Запорожья и Мариуполя. С последнего планируют начать работу, когда появится такая возможность. В начале лета специалисты занялись подготовкой проектно-сметной документации.

В свою очередь, глава Мариуполя Олег Моргун отметил, что город может быть полностью восстановлен в течение ближайших трех лет. По его словам, ремонтные и строительные работы уже ведутся на 1,8 тысячи городских объектов.



Стали известны детали восстановления Мариуполя