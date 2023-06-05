Аэропорт Мариуполя может возобновить работу в 2024–2025 годах

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Аэропорт Мариуполя может вновь заработать в 2024–2025 годах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра транспорта России Виталия Савельева.

Глава Минтранса РФ сообщил, что в планы по развитию попадают аэропорты Донецка, Луганска, Херсона, Запорожья и Мариуполя. С последнего планируют начать работу, когда появится возможность. Министр отметил, что сейчас специалисты готовят проектно-сметную документацию.

"Считаем, что, если позволит обстановка, в течение 2024–2025 годов мы сможем задействовать этот аэропорт. Остальные будут чуть позже, поэтапно, потому что там есть разрушения", – заключил он.

Ранее Савельев заявил, что текущий парк российских авиакомпаний может использоваться еще около десяти лет. Это даст время Минпромторгу на разработку новых моделей самолетов, уточнил он.

Также Савельев говорил, что железнодорожные пути Крымского моста находятся в рабочем состоянии. Первый путь будет приведен в нормативное состояние до 1 июля.

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