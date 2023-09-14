Дрон "Упырь" начали использовать на донецком направлении в зоне СВО

Фото: телеграм-канал "Донбасс решает"

FPV-дрон (с английского first-person view – "вид от первого лица") "Упырь", который выпускают благодаря высланным от россиян средствам, начали использовать на донецком направлении в зоне проведения СВО на Украине. Об этом заявил ТАСС представитель производителя.

По его словам, до этого дрон отправляли в батальоны от Грайворона до Херсона. На одном из участков, добавляет представитель, его использование помогло отбросить технику ВСУ на пять километров назад.

"На данный момент одним из них операторы уже уничтожили пикап Вооруженных сил Украины", – сообщил представитель производителя.

По его словам, частое использование этих дронов вынуждает ВСУ отводить технику на дальние позиции. Также он рассказал, что в условиях позиционных боев одно формирование тратит около 3–4 беспилотников в день. Но из-за того, что FPV-дроны выпускают только на двух небольших цехах, производители не успевают выпускать БПЛА и просят помочь с помещением и финансированием. Если эту проблему удастся решить, то, как утверждает представитель, можно будет выйти на тысячу "Упырей" в месяц.

Представитель производителя добавил, что пока команда разработчиков выпускает около 300–400 дронов в месяц.

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