Бойцы РФ сбили чешский дрон ВСУ стоимостью 550 тысяч евро

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Бойцы добровольческого отряда "Барс-10" сбили над территорией бывшего Каховского водохранилища чешский беспилотник Primoco One стоимостью 550 тысяч евро. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы получили сообщение – разведданные от поста воздушного наблюдения, – что легкомоторный самолет двигается со стороны города Запорожье в сторону Энергодара. Когда мы его визуально обнаружили, сбили из ПЗРК", – рассказал агентству командир отряда.

Он добавил, что беспилотник рухнул на территории бывшего Каховского водохранилища, дно которого после ухода воды напоминает болото. По словам командира, бойцы, понимая ценность сбитого беспилотника, сумели его достать, несмотря на то, что почва не выдерживала веса человека, а территория простреливалась украинскими войсками.

Командир уточнил, что теперь сбитый чешский беспилотник передали на изучение военным специалистам.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что зенитные ракетные комплексы "Тор-М1" сбили за несколько месяцев более 200 летательных аппаратов противника на краснолиманском направлении. Радиолокационное оборудование комплекса позволяет легко обнаруживать даже малогабаритные дроны.

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