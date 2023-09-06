Российская ПВО уничтожила 33 беспилотника ВСУ за сутки

Российская ПВО уничтожила за сутки 33 украинских беспилотника. Эффективно работают по ним зенитные ракетные комплексы "Тор-М1".

На краснолиманском направлении расчеты таких ЗРК сбили за несколько месяцев более 200 летательных аппаратов противника. Об этом сообщили в Минобороны.

Радиолокационное оборудование комплекса позволяет легко обнаруживать даже малогабаритные дроны. Одним боекомплектом "Тор-М1" может уничтожить до восьми воздушных целей.

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