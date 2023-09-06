Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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06 сентября, 07:15

Политика

В Минобороны РФ рассказали о попытках ВСУ выбить российских бойцов из Клещеевки

В Минобороны РФ рассказали о попытках ВСУ выбить российских бойцов из Клещеевки

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На донецком направлении штурмовые группы ВСУ пытаются выбить российские подразделения из Клещеевки, сообщает Минобороны РФ. Потери армии Украины за сутки в этом секторе – свыше 200 украинских военнослужащих и наемников.

Новые атаки ВСУ отбили российские бойцы и на запорожском направлении. В боях у поселка Работино украинская армия потеряла до 170 военнослужащих, а также самоходки и гаубицы из США, Германии и Великобритании. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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