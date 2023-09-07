Военный эксперт Майерс заявил, что Украина остро нуждается в выходе из конфликта с Россией

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Украина остро нуждается в выходе из конфликта с Россией, так как на поле боя для ВСУ все складывается трагично. Такое заявление сделали военные эксперты USA Today.

"У украинцев нет эффективной контрстратегии. Они сейчас в большой беде. Они не говорят о контрударах русских, которые <…> являются экспертами в расстановке ловушек", – заявил ветеран ВВС США Стивен Майерс.

Он отметил, что и Киев и Вашингтон отчаянно нуждаются в поиске выхода из конфликта.

Профессор Сиракузского университета Шон Макфейт согласился с мнением ветерана. Он отметил, что назначение нового министра обороны Украины Рустема Умерова и новая военная помощь от США не улучшат положение ВСУ на поле боя.

По мнению Макфейта, Вашингтон не сделал выводов из проигрышей во Вьетнаме, Ираке и Афганистане. Он считает, что сейчас Украина "идет в никуда".

Ранее издание The Economist писало, что администрация США ожидает, что контрнаступление ВСУ может завершиться через 6–7 недель. В частности, там сомневаются в успешности действий украинской армии из-за больших потерь.



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