В НАТО заявили о проведении крупнейших учений в 2024 году

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НАТО проведет крупнейшие в истории учения после холодной войны в следующем году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Военного комитета альянса адмирала Роба Бауэра.

"В 2024 году НАТО проведет крупнейшие учения после холодной войны – Steadfast Defender ("Стойкий защитник")", – подчеркнул он.

Бауэр добавил, что более 40 тысяч человек станут участниками учений в Германии, Польше и странах Балтики.

До этого стало известно, что совместные военные учения Еревана и Вашингтона состоятся на армянской территории с 11 по 20 сентября. Цель мероприятий заключается в повышении уровня оперативной совместимости подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях, обмене опытом в сфере управления и тактической связи, уточнили в Минобороны Армении.

В понедельник, 4 сентября, президент Европейского комитета по развитию Североатлантического альянса Гюнтер Фелингер предложил Армении вступить в НАТО.

В апреле армянская сторона приняла участие в совместных учениях с Альянсом. Москва, в свою очередь, запросила у Армении разъяснения.

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