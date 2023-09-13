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Соединенные Штаты, действуя против собственных интересов на Украине, помогают России построить альтернативный союз в мире. Об этом заявил лидер голландской партии "Форум за демократию" Тьерри Боде в интервью "Нови Стандарт".

По его словам, "американская империя", которая сформировалась после 1945 года, сбилась со своего истинного пути и потеряла все ориентиры. Боде добавил, что по этой причине Вашингтон работает сам против себя и ускоряет крах господства США в мире.

Ранее другой депутат этой же партии Марсель де Грааф заявил, что Россия фактически победила в конфликте США и НАТО, а Европейский союз во многом проиграл. Об этом свидетельствуют дедолларизация, растущая экономика РФ и устойчивость к западным санкциям.

До этого бывший офицер ВС США Дэниел Дэвис заявил, что планы американской стороны по поддержке Киева станут причиной гибели еще десятков тысяч украинцев и потери территорий.