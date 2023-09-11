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Россия фактически победила в конфликте США и НАТО, а Европейский союз во многом проиграл. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на депутата голландской партии "Форум за демократию" (FVD), европарламентария Марселя де Граафа.

"Дедолларизация, расширение влияния Российской Федерации повсюду, кроме Запада, растущая экономика, устойчивость к западным санкциям", – подчеркнул он.

По мнению де Граафа, о проигрыше Евросоюза свидетельствуют превращение в марионетку США, самоубийственные санкции, спад экономики и деиндустриализация. Европарламентарий подчеркнул, что итоги саммита G20 в Индии продемонстрировали утрату Западом возможности принуждать остальной мир к подчинению.

Ранее в СМИ заявили, что эксперты из стран Запада ошиблись, полагая, что Россия проиграет в экономическом аспекте. Добавлялось, что военные центры западных стран начинают "неохотно восхищаться" тем, насколько эффективной оказывается адаптация РФ на поле боя.

До этого американский экономист Ричард Вольф сказал, что успехи ВС РФ на Украине застали Соединенные Штаты врасплох и выявили их слабость. По словам Вольфа, российскую армию никто не сможет вытеснить с украинской территории.

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