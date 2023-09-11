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Эксперты из стран Запада ошиблись, полагая что Россия проиграет в экономическом аспекте или на поле боя. Об этом пишет журналист RT Чей Боуз.

"Поскольку прокси-война Запада на Украине неумолимо приближается к полному провалу, неоконсерваторы, стоящие за этим фиаско, сталкиваются с сокращением возможностей отступления", – считает он.

По мнению Боуза, первоначальная уверенность Запада, что Россия рухнет из-за самых жестких в истории санкций, не оправдалась.

Он добавил, что военные центры западных стран начинают "неохотно восхищаться" тем, насколько эффективной оказывается адаптация России на поле боя. По мнению Боуза, поражение Украины, которая сейчас является "доверенным лицом Запада", станет разрушительным для НАТО и полностью нивелирует репутацию и престиж Альянса.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Украина пойдет на переговоры, если РФ выступит с такой инициативой. Он также отметил, что во время своего визита в Киев он увидел серьезный настрой Украины на то, чтобы продолжать усилия по возвращению территории.

Издание The Economist сообщает, что администрация США предполагает, что контрнаступление ВСУ может завершиться через 6–7 недель в том числе из-за больших потерь.

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