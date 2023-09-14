В Госдепе заявили, что санкции против Турции не повлияют на вступление Швеции в НАТО

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Администрация США не опасается, что введенные против турецких компаний санкции могут подорвать процесс вступления Швеции в Североатлантический альянс. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

В рамках брифинга его спросили, что думает Вашингтон по поводу того, что в отношении компаний из Турции были введены санкции и может ли это повлиять на присоединение Швеции к НАТО.

"Вовсе нет. У нас конструктивные теплые отношения с турецким правительством. Они являются нашим важным союзником", – передает его слова ТАСС.

Миллер добавил, что американская сторона не уведомила Анкару о решении ввести санкции, она еще должна одобрить заявку Стокгольма в Альянс.

В июле генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пообещал как можно скорее передать заявку Швеции на вступление в НАТО на ратификацию в парламент Турции.

Позже президент США Джо Байден поприветствовал решение Анкары на прием Швеции в состав НАТО в кратчайшие сроки. Он заявил, что готов работать с президентом Турции над укреплением обороны и сдерживания в Евро-Атлантическом регионе.

В конце августа Эрдоган отмечал, что турецкое правительство пока не знает, как долго будут рассматривать заявку Швеции в НАТО. По его словам, парламент обязательно примет решение, однако, неизвестно, насколько долго данный вопрос будет обсуждаться в парламенте и комиссиях.



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