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Администрация США готова поставлять Украине самые опасные вооружения с целью "поддержать на плаву провалившееся контрнаступление". Такое заявление сделало посольство РФ в Вашингтоне.

"Обратили внимание на очередной "пакет" американской помощи Украине. Постоянная накачка Вашингтоном своих клиентов в Киеве оружием и деньгами давно никого не удивляет", – сообщается в телеграм-канале российского диппредставительства.

Там отметили, что администрация США не смогла вернуть домой украинского президента Владимира Зеленского, который покорно уничтожает собственный народ в конфликте с РФ, без "утешительных подарков".

Российские дипломаты отмечают, что Вашингтон готов предоставлять Киеву что угодно, лишь бы "поддержать на плаву провалившееся контрнаступление". По их мнению, даже большинство экспертов из США признают, что ВСУ не добились своих задач на поле боя, понеся огромные потери.

В посольстве призвали Вашингтон осознать бесперспективность передачи военной помощи киевскому режиму и подчеркнули, что это лишь приводит к затягиванию конфликта и новым жертвам.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что утвердил новый пакет военной помощи Украине. Он отметил, что Вашингтон расширяет поставки ПВО Киеву, и батареи системы ПВО Hawk будут поставляться ежемесячно в течение зимы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что новый пакет военной помощи США Киеву оценивается в 128 миллионов долларов, вооружение еще на 197 миллионов будет выделено в рамках ранее согласованных пакетов.

Байден вновь попросит у конгресса США дополнительную помощь Киеву