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В случае, если американский лидер Джо Байден примет решение открыто пустить армию США на Украину, то это станет причиной эскалации. Об этом бывший агент ЦРУ Фил Джиральди заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он выразил опасение, что Байден может "совершить что-то безумное и противоречащее конституции".

"К слову, конституция создавалась для того, чтобы президент не мог самостоятельно начать войну. Это будет безумием. Если они направят боевые подразделения, то кто-то из них погибнет, а кто-то пойдет убивать русских, что неизбежно приведет к эскалации", – отметил Джиральди.

Он добавил, что Вашингтон фактически уже ввел военный контингент на Украину, просто осуществил это тайно. По словам Джиральди, большинство прибывших туда бойцов США не носят форму.

Ранее представитель призывной службы Полтавской области подполковник Виталий Бережный заявил, что потери среди новобранцев в Вооруженных силах Украины достигают 80–90%. По его словам, из 100 человек, присоединившихся к частям осенью 2022 года, осталось 10–20 бойцов.

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