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Поток информации в западных СМИ о ситуации на Украине иссяк в связи с победами российской армии на поле боя. Об этом сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале Judging Freedom.

По его словам, если в прошлом году новостные каналы западных стран обновляли информацию по Украине каждые полчаса, то сегодня в их эфирах наблюдается мертвая тишина по этой теме.

Эксперт связал это с тем, что дела у Украины идут не очень хорошо, так как ВСУ терпят поражение за поражением и несут огромные потери.

Джонсон также выразил мнение, что поддержка Украины со стороны западных партнеров постепенно подходит к концу. Страны Североатлантического альянса стали дистанцироваться от Киева и сомневаться в целесообразности новых поставок вооружений.

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов на фоне провала ВСУ на фронте и скептических настроений в отношении Киева опубликовал статью, в которой дал рекомендации Западу, как нужно помогать Украине на самом деле.

До этого генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что украинский президент Владимир Зеленский предоставляет неоправданно оптимистичные отчеты о контрнаступлении украинских войск.

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