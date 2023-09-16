16 сентября, 07:33Политика
Американский журналист назвал угрозой слова Зеленского о беженцах на Западе
Фото: AP Photo/Vadim Ghirda
Заявление президента Украины Владимира Зеленского об украинских беженцах в западных странах похоже на угрозу. Таким мнением поделился американский журналист Гленн Гринвальд на своей странице в соцсети X.
На днях Зеленский заявил, что уменьшение объемов помощи со стороны Запада может спровоцировать непредсказуемую реакцию у беженцев Украины в Европе. По его словам, невозможно предсказать, как отреагируют миллионы украинцев, находящихся в европейских странах, на то, что их страну "бросят".
По мнению Гринвальда, Зеленский говорит о беженцах как о террористических ячейках, которые миллионами внедряются в различные страны. Он также допустил, что украинский президент при отсутствии помощи от Запада может призвать беженцев к определенным действиям.
Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский намеренно отказывается от мирного решения конфликта и не воспринимает заявления Владимира Путина о готовности провести переговоры.
До этого Зеленский пригрозил Европейскому союзу, что подаст в международный суд, если запрет на ввоз украинского зерна после 15 сентября будет продлен.
Владимир Зеленский пригрозил Евросоюзу украинскими беженцами в случае сокращения помощи
Читайте также