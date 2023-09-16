Американский журналист назвал угрозой слова Зеленского о беженцах на Западе

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Заявление президента Украины Владимира Зеленского об украинских беженцах в западных странах похоже на угрозу. Таким мнением поделился американский журналист Гленн Гринвальд на своей странице в соцсети X.

На днях Зеленский заявил, что уменьшение объемов помощи со стороны Запада может спровоцировать непредсказуемую реакцию у беженцев Украины в Европе. По его словам, невозможно предсказать, как отреагируют миллионы украинцев, находящихся в европейских странах, на то, что их страну "бросят".

По мнению Гринвальда, Зеленский говорит о беженцах как о террористических ячейках, которые миллионами внедряются в различные страны. Он также допустил, что украинский президент при отсутствии помощи от Запада может призвать беженцев к определенным действиям.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский намеренно отказывается от мирного решения конфликта и не воспринимает заявления Владимира Путина о готовности провести переговоры.

До этого Зеленский пригрозил Европейскому союзу, что подаст в международный суд, если запрет на ввоз украинского зерна после 15 сентября будет продлен.

Владимир Зеленский пригрозил Евросоюзу украинскими беженцами в случае сокращения помощи