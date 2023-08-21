Украинские беженцы возмутились отказом Ирландии кормить их бесплатно – СМИ

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Беженцы из Украины, которых разместили отеле Breaffy Woods недалеко от города Каслбар в Ирландии, оказались возмущены после отказа местных властей кормить их бесплатно. Об этом сообщила обозреватель издания Sunday World Габия Гатавецкайте.

Журналистка напомнила, что ранее ирландское правительство объявило, что украинские беженцы должны будут платить за питание по десять евро за взрослого человека и по пять за ребенка.

После этого беженцы, размещенные в отеле, написали письмо его директору, в котором заявили, что предоставленная пища не соответствует предлагаемой стоимости и здоровым стандартам. Они также отметили, что дирекция отелей не обязывает жителей других национальностей платить за питание. Всего в отеле размещено 333 украинских беженца.

Власти Ирландии подчеркнули, что руководство отеля действует в соответствии с новыми инструкциями, а приготовление пищи в гостиничных номерах строго запрещено.

Беженцев также предупредили, что в случае неоплаты взноса на питание они не смогут больше оставаться в отеле.

Ранее сообщалось, что порядка 100 тысяч беженцев с Украины, проживающих в Великобритании, должны будут покинуть страну по истечению срока виз в 2025 году.

До этого председатель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш заявил, что поляков раздражает расчетливость украинских беженцев, которые нагло используют щедрость Варшавы.

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