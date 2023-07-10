Украинскую беженку убили в норвежском отеле в Бергене – СМИ

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В норвежском отеле Magic Hotel Solheimsviken, расположенном недалеко от центра Бергена, убили 30-летнюю беженку из Украины. Об этом сообщает издание Nettavisen.

Женщину нашли в тяжелом состоянии в гостиничном номере, после чего ее доставили в медучреждение, где она скончалась. Авторы материала указали, что правоохранители неохотно отвечают на вопросы об орудии преступления и о том, как ее убили. Отмечается, что в этом отеле проживают и другие украинские беженцы.

Полиция задержала и выдвинула обвинение уроженцу другого государства, у которого есть совместный ребенок с погибшей. Мужчина также проживал в Норвегии, но в другом месте, указали в статье. Правоохранители проводят психиатрическую экспертизу обвиняемого.

Ранее сообщалось, что в квартире одного из домов района Кудрово было обнаружено тело 28-летнего мужчины с множественными колото-резанными ранами. В убийстве подозревают бывшего сожителя девушки, проживающей в этой квартире.

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