09:23Происшествия
Украинскую беженку убили в норвежском отеле в Бергене – СМИ
Фото: depositphotos/Emevil
В норвежском отеле Magic Hotel Solheimsviken, расположенном недалеко от центра Бергена, убили 30-летнюю беженку из Украины. Об этом сообщает издание Nettavisen.
Женщину нашли в тяжелом состоянии в гостиничном номере, после чего ее доставили в медучреждение, где она скончалась. Авторы материала указали, что правоохранители неохотно отвечают на вопросы об орудии преступления и о том, как ее убили. Отмечается, что в этом отеле проживают и другие украинские беженцы.
Полиция задержала и выдвинула обвинение уроженцу другого государства, у которого есть совместный ребенок с погибшей. Мужчина также проживал в Норвегии, но в другом месте, указали в статье. Правоохранители проводят психиатрическую экспертизу обвиняемого.
Ранее сообщалось, что в квартире одного из домов района Кудрово было обнаружено тело 28-летнего мужчины с множественными колото-резанными ранами. В убийстве подозревают бывшего сожителя девушки, проживающей в этой квартире.
Арестован главный фигурант дела об избиении баскетболиста Шведа
Читайте также