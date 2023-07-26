Политолог заявил, что наглость украинских беженцев и Киева раздражает поляков

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Поляков раздражает расчетливость украинских беженцев, которые нагло используют щедрость Варшавы. С таким заявлением выступил политолог, председатель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш в интервью Wprost.

"Люди взбешены тем, что все выходит за все границы разумного, когда речь заходит о притязаниях Украины. Нервничают те, кто видит людей, которые приезжают за помощью в размере 500 злотых, а потом возвращающихся на родину", – сказал он.

По словам политика, таким же образом по отношению к Польше ведут себя и власти Украины. По его словам, наплыв беженцев, существенная финансовая помощь Киеву и перенасыщение польского рынка продукцией с Украины подрывает стабильность страны.

Косиняк-Камыш считает, что в международных отношениях не должны работать подобные механизмы, когда "помощь оказывается без всякой благодарности, за которую ничего не получаешь взамен".

Ранее сообщалось, что беженцы из Украины отказываются заниматься сезонными работами по сбору ягод в Финляндии из-за боязни лишиться пособий.

До этого в польском городе Познань украинские беженцы обратились к местному губернатору с просьбой разрешить им остаться в одном из городских общежитий, откуда их теперь принудительно выселяют.

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