Сотни тысяч украинских беженцев придется уехать из Британии из-за истечения виз – СМИ

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Порядка 100 тысяч беженцев с Украины, проживающих в Великобритании, должны будут покинуть страну по истечению срока виз в 2025 году. Об этом со ссылкой на заявление члена парламента Великобритании Роберта Бакленда сообщает газета Telegraph.

"С начала вооруженного конфликта в Британию приехали 182 тысячи украинцев, большая часть – за последние шесть месяцев, и в 2025 году, когда срок действия их трехлетней визы истечет, около 100 тысяч украинцев могут быть вынуждены покинуть Британию", – пишет газета.

Бакленд призвал британских министров рассмотреть вопрос о том, чтобы предоставить украинцам "более постоянный статус" и провести подготовительную работу для этого уже в 2023 году. Он заявил, что ясность позволит украинским семьям строить планы, особенно с учетом того, что у некоторых семей дети ходят в школу.

Визы по семейной схеме для украинцев позволяют им жить в стране, работать, учиться и получать доступ к государственным фондам.

Ранее сообщалось, что беженцы из Украины отказываются заниматься сезонными работами по сбору ягод в Финляндии из-за боязни лишиться пособий.

До этого в польском городе Познань украинские беженцы обратились к местному губернатору с просьбой разрешить им остаться в одном из городских общежитий, откуда их теперь принудительно выселяют.

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