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Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов на фоне провала ВСУ на фронте и скептических настроений в отношении Киева опубликовал статью под названием "Стратегическая точка перелома", в которой дал рекомендации Западу, как нужно помогать Украине на самом деле. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, практика дозирования в оказании военной помощи Киеву по соображениям страха является ложной. Кроме того, как считает секретарь СНБО Украины, отказ или промедление в помощи ВСУ является прямым поощрением Москвы к дальнейшим боевым действиям.

Данилов отметил, что в различных авторитетных и влиятельных западных СМИ начинает ослабевать оптимизм по поводу успеха Украины. Так, иностранные издания все чаще заявляют, что контрнаступление ВСУ провалилось, а боеспособность страны угасает с каждым днем, тогда как возможности и ресурсы России, наоборот, безграничны и нужны мировой экономике.

Подобные настроения угрожают Украине "медленным распутыванием тщательно сплетенной сети иностранной помощи", считает секретарь СНБО.

В связи с этим он озвучил список новых требований украинской власти к западным партнерам, чтобы не допустить вышеупомянутого сценария.

Так, Данилов потребовал создать формулу собственного видения украинской победы, которая создаст политическую ответственность, а также законодательно закрепить западным странам оказание военной помощи ВСУ в долгосрочных циклах.

Кроме того, он предложил реализовать комплекс мер по нивелированию так называемой "усталости от войны" и осуществить перепланировку совместных мероприятий в рамках всех пунктов формулы мира с точки зрения фактора времени и последовательности.

Ранее киевский политолог Вадим Карасев заявил, что Вооруженные силы Украины завершили стратегическое контрнаступление. По его словам, они не смогли добиться результатов за определенные сроки.

До этого экс-разведчик США Скотт Риттер сообщил, что украинская армия истощена, и в ближайшее время ее разгромят хорошо подготовленные российские войска.

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