Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинская армия истощена, в ближайшее время ее разгромят хорошо подготовленные российские войска. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong озвучил экс-разведчик США Скотт Риттер.

"У них не осталось солдат, танков, боевых машин пехоты, ничего не осталось. Они только что бросили в бой последние три стратегические бригады, которые украинский генштаб держал в резерве", – сказал он, добавив, что эти бригады никуда в итоге не продвинулись.

По его словам, у России есть преимущество в виде численности личного состава, хорошего оснащения и подготовки бойцов. Если ВСУ провалят атаку, то российские войска их окружат и уничтожат, уверен Риттер. В связи с этим он считает капитуляцию лучшим вариантом для Киева.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что Украина с начала спецоперации потеряла уже около 500 тысяч бойцов. Это следует из данных разведки, а также анализа открытых источников, объяснил он.



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