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Украинская сторона с начала спецоперации потеряла уже около полумиллиона военнослужащих, согласно данным разведки и анализу открытых источников. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на советника врио главы ДНР Яна Гагина.

По его словам, подобная статистика исходит из нескольких заметных утечек. К примеру, не так давно один из украинских операторов в своем промо-ролике случайно озвучил данные о 400 тысячах погибших солдат ВСУ.

Еще один заметный случай произошел на заседании Европарламента: когда генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на вопрос, что на Украине погибли более 500 тысяч украинских военнослужащих, ничего не ответил, но сказал, что они не обещали, что будет легко.

В связи с этим и с данными разведки Гагин заключил, что цифра в 500 тысяч украинцев является максимально близкой к истине. При этом в этих данных не учитываются санитарные потери, то есть те, кто получил различные ранения. Также не учтены пропавшие без вести, добавил советник врио главы ДНР.

Ранее Владимир Путин заявил, что Украина потеряла 71,5 тысячи человек с начала контрнаступления. Президент РФ добавил, что результатов действий Вооруженных сил Украины нет.

До этого экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что Украина не может справиться с потерями и ранеными на фронте из-за коррупции в министерстве здравоохранения.

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