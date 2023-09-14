Россия нарастила производство вооружений, несмотря на санкции – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Россия смогла преодолеть влияние санкций Запада и на сегодня производит больше ракет и боеприпасов, чем до начала спецоперации на Украине. Об этом сообщает издание The New York Times, ссылаясь на американских и европейских чиновников.

По данным журналистов, в 2022 году РФ была вынуждена временно замедлить выпуск вооружений, однако затем он снова начал расти. На сегодняшний день, по оценкам опрошенных экспертов, Россия производит в семь раз больше боеприпасов, чем США и Европа.

В частности, как считают западные чиновники, российские заводы способны изготавливать 200 танков в год и около 2 миллионов артиллерийских снарядов.

Ранее сообщалось, что Евросоюз продлил до 15 марта 2024 года индивидуальные санкции против РФ. Одновременно с этим ЕС снял ограничения с четверых граждан России.

До этого во Всемирной торговой организации заявили, что экономические санкции, введенные в отношении России из-за конфликта на Украине, негативно повлияют на большинство экономик мира.