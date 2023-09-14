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Украине придется завершить контрнаступление в октябре, сообщает RT, ссылаясь на интервью бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона YouTube-каналу Stephen Gardner.

По его мнению, способность Киева выдержать эту борьбу исчисляется не месяцами, а неделями. Он оценил потери ВСУ с начала лета в 77 тысяч человек.

"Как только погода изменится, а она изменится в октябре, мобильность войск сократится", – считает Джонсон.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что заявление Зеленского о том, что у контрнаступления ВСУ не будет счастливого конца, фактически подтверждает его провал.

Президент Украины заявил, что наступление украинских войск не завершится счастливым концом, поскольку армия потеряла много людей.

В свою очередь, руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Вооруженные силы Украины планируют продолжить контрнаступление зимой. Он отметил медленное проведение контрнаступления.

До этого экс-депутат Украины Илья Кива заявил, что Владимир Зеленский готов объявить войну России, чтобы ввести в стране всеобщую мобилизацию в конце осени.

Путин заявил об отсутствии результатов украинского наступления