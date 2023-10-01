Поставки ракет Taurus Киеву могут спровоцировать третью мировую войну – советник Пушилина

Фото: South Korea Defense Ministry via AP

Возможные поставки Киеву ракет Тaurus для ударов по территории России могут спровоцировать третью мировую войну. Об этом заявил советник главы ДНР Ян Гагин. Его слова приводит РИА Новости.

Поставки ракет Taurus Украине для ударив по российским позициям в Крыму могут стать началом третьей мировой войны, считает советник Путилина Ян Гагин Так он прокомментировал призыв главы комитета по обороне бундестага ФРГ Мари Агнес Штрак-Циммерман поставить Киеву ракеты Тaurus для ударов по российским позициям в Крыму.

"В бундестаге Германии снова неймется ввергнуть Европу и Германию в тотальную войну с Российской Федерацией, тем самым, в принципе, открыть новый фронт, третью мировую войну развязать", – сказал Гагин.

Он заявил о том, что в случае поставок Россия сможет напомнить Германии итоги Второй мировой войны.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что западные страны, включаясь в боевые действия на Украине, подводят ситуацию к третьей мировой войне. Медведев пригрозил в случае поставок ракет Taurus ударить по немецким заводам, где эти ракеты делают.