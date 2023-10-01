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Решение отправить на Украину крылатые ракеты Taurus может повлечь за собой начало войны в Германии, в которой она сама будет виновата. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер на своей странице в соцсети X.

Он заявил, что нельзя позволить немецким властям думать, что их действия не повлекут за собой никаких последствий. Риттер отметил, что ФРГ навлекает на себя беды своими же действиями, поскольку война приходит к тем, кто ее жаждет.

"Зло ходит по земле, и иногда добрые люди должны противостоять этому злу с помощью смертоносной силы. Идеология Степана Бандеры, заразившая Украину, – это зло. Россия ведет экзистенциальную борьбу с этим злом. Решение ФРГ по ракетам Taurus в случае его реализации ставит Германию в открытое сотрудничество со злом. Если война придет в Германию, то только потому, что она сама пригласила ее к себе", – заключил Риттер.

18 сентября депутат бундестага Родерих Кизеветтер заявил, что Германия может в ближайшее время согласиться поставить Украине крылатые ракеты Taurus. Парламентарий добавил, что это "нежное оружие", так как оно способно разрушать линии снабжения.

Позже председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман назвала удары ВСУ по территории России крылатыми ракетами Taurus оправданными.

По ее словам, Германия должна незамедлительно поставить ракеты Taurus, поскольку за счет их целенаправленного применения украинская армия может нарушить снабжение ВС России.

Тем не менее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что предполагаемая передача Киеву дальнобойных западных ракет ATACMS и Taurus не сможет компенсировать разницу в количестве российского вооружения на поле боя.