В ФРГ анонсировали скорую поставку ракет Taurus ВСУ

Фото: AP/South Korea Defense Ministry

Германия в ближайшее время может согласиться поставить Украине крылатые ракеты Taurus. Об этом пишет NTV со ссылкой на депутата бундестага Родериха Кизеветтера.

По его словам, 18 сентября будет "прогресс в ООН", а 19 сентября пройдет встреча в Рамштайне, где будут "определенные нововведения".

"Я твердо убежден, что на этой неделе мы узнаем дату, когда Taurus поставят", – подчеркнул он.

Кизеветтер заявил, что это "нежное оружие", так как оно способно разрушать линии снабжения.

В пятницу, 15 сентября, глава Минобороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что через одну-две недели правительство Германии вынесет решение относительно поставок ракет дальнего действия Taurus на Украину. По словам министра, обсуждение по вопросу поставки вооружения связано не с недоверием к Вооруженным силам Украины (ВСУ) из-за их использования дальнобойных ракет, а с обеспечением безопасности жителей Германии.

Также стало известно, что власти США рассматривают возможность поставок Киеву ракет большой дальности ATACMS. Отмечается, что это нужно для усиления контрнаступления Украины.

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