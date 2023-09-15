Власти США хотят поставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS – СМИ

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Власти США рассматривают возможность поставок Украине ракет большой дальности ATACMS. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на администрацию американского президента Джо Байдена.

По информации источника, власти США планируют отправить Киеву ракеты осенью. В материале также сказано, что США уже близки к вынесению решения об отправке Украине этих ракет, но окончательного вердикта в администрации еще пока не вынесли.

"Американские власти по-новому взглянут на поставку ATACMS, чтобы усилить контрнаступление Украины", – добавило издание.

Ранее в СМИ появилась информация, что Соединенные Штаты в скором времени все же могут одобрить отправку на Украину ракет повышенной дальности с кассетными бомбами.

В их числе окажутся ракетная система ATACMS или управляемая реактивная система залпового огня GMLRS. Окончательное решение по данному вопросу еще не было принято.

После этого руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявлял, что позиция США относительно возможных поставок Украине ракетных комплексов ATACMS осталась прежней – они не передаются Киеву.

США пока не намерены поставлять Украине ракеты ATACMS – СМИ