В Киеве признали, что ракеты ATACMS и Taurus не помогут Украине в противостоянии с РФ

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Предполагаемая передача Киеву дальнобойных западных ракет ATACMS и Taurus не сможет компенсировать разницу в количестве российского вооружения на поле боя. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.

Вместе с тем он утверждает, что на Украине налаживается производство собственных ракет, которое постепенно будет наращиваться.

Ранее в СМИ появилась информация, что президент США Джо Байден принял решение отправить Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS. Отмечалось, что небольшое количество ракет будет отправлено в ближайшей будущем.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина будет и дальше получать необходимую поддержку с учетом своих потребностей. Таким образом он прокомментировал возможность поставки Украине дальнобойных ракет ATACMS.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что украинские войска будут использовать американские ракеты ATACMS в террористических целях.

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