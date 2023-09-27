27 сентября, 23:30Политика
В Киеве признали, что ракеты ATACMS и Taurus не помогут Украине в противостоянии с РФ
Фото: 123RF/hamara
Предполагаемая передача Киеву дальнобойных западных ракет ATACMS и Taurus не сможет компенсировать разницу в количестве российского вооружения на поле боя. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.
Вместе с тем он утверждает, что на Украине налаживается производство собственных ракет, которое постепенно будет наращиваться.
Ранее в СМИ появилась информация, что президент США Джо Байден принял решение отправить Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS. Отмечалось, что небольшое количество ракет будет отправлено в ближайшей будущем.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина будет и дальше получать необходимую поддержку с учетом своих потребностей. Таким образом он прокомментировал возможность поставки Украине дальнобойных ракет ATACMS.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что украинские войска будут использовать американские ракеты ATACMS в террористических целях.
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