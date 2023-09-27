В ФСВТС сочли решение Софии передать Киеву ракеты нарушением международного права

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Решение Болгарии о передаче Украине ракет для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 является нарушением международного права. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

Парламент Болгарии ранее одобрил поставку ракет к комплексам С-300 для Украины. Ими станут боеприпасы советского производства с дефектами.

В ведомстве пояснили, что в соответствии со статьей 4 Соглашения между правительством РФ и правительством Республики Болгария о военно-техническом сотрудничестве передача вооружений и военной техники, полученных в результате двустороннего сотрудничества стран, является невозможной без подписи РФ.

"Таким образом, речь идет об очередной попытке грубого нарушения болгарским руководством своих международных обязательств в области контроля за вооружением, несмотря на неоднократные разъяснения российской стороны", – прокомментировали в ФСВТС.

Там заявили, что подобные действия повлияют на эскалацию конфликта и приведут к гибели невинных людей. В ведомстве призвали Болгарию пересмотреть свое решение и не нарушать нормы международного права в области военно-технического сотрудничества.

До этого стало известно, что Евросоюз (ЕС) предоставил Киеву новый транш в размере 1,5 миллиарда евро в рамках макрофинансовой программы помощи за 2023 год. Вместе с тем новый пакет военной помощи одобрили США. В него войдут ПВО, снаряды, артиллерия и противотанковые орудия.



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