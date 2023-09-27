Киев попросил дальнобойные ракеты против Ирана, Сирии и России – СМИ

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Украина потребовала у Запада отправить им ракеты большой дальности для нанесения ударов по Ирану, Сирии и России. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на документ киевского правительства, представленный странам G7 в августе.

Согласно данным документа, власти Украины выяснили, что на заводах Ирана, Сирии и России якобы производят дроны для СВО. Москва и Тегеран уже не раз опровергали эти сведения.

"Среди предложений, от которых, скорее всего, воздержатся союзники, – ракетные удары по заводам Ирана, Сирии и по объекту РФ, где производят дроны", – сказано в материале.

Издание отмечает, что власти Украины могут на такое пойти, только если партнеры отправят им нужное для нанесения ударов вооружение.

Как сообщили украинские власти, в якобы используемые ВС РФ беспилотники встроены компоненты пяти европейских компаний. Однако в том документе, который был представлен Киевом странам G7, отсутствуют данные обвинения в адрес России.

Ранее сообщалось, что группа законодателей США выступила против выделения 24 миллиардов на помощь Украине, пока не будет ясно, как были потрачены переданные ранее средства и к каким целям стремится американская сторона. Данное послание Белому дому и американскому лидеру Джо Байдену направили 23 конгрессмена и 6 сенаторов.

До этого стало известно, что спикер палаты представителей Кевин Маккарти отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в возможности выступить перед палатой. Он сослался на напряженный график законодателей.

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