Американские законодатели выступили против выделения 24 млрд долларов Киеву

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Группа законодателей США выступила против выделения 24 миллиардов на помощь Украине, пока не будет ясно, как были потрачены переданные ранее средства и к каким целям стремится американская сторона. Об этом пишет ТАСС.

Такое послание Белому дому и американскому лидеру Джо Байдену направили 23 конгрессмена и 6 сенаторов.

"Американцы заслуживают знать, на что были направлены их средства. Как идет контрнаступление? Стали ли украинцы сколько-нибудь ближе к победе, чем были шесть месяцев назад? Какова наша стратегия и каков план президента по выходу? Что администрация считает победой на Украине?", – говорится в письме.

Его опубликовал американский сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс.

10 августа Байден попросил Конгресс США предоставить 13 миллиардов долларов на военную помощь Киеву, а также 8,5 миллиарда на дополнительное содействие Украине и ряду других государств в сфере экономики и безопасности. Помимо этого, дополнительно 2,3 миллиарда долларов из запрошенных направят на помощь украинской стороне по линии Всемирного банка.

Байден вновь попросит у Конгресса США дополнительную помощь Киеву