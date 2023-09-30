В ФРГ заявили о праве Киева атаковать российскую территорию ракетами Taurus

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Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман назвала удары ВСУ по территории России крылатыми ракетами Taurus оправданными. Об этом пишет немецкая медиагруппа Funke, ссылаясь на интервью с политиком.

По ее словам, Германия должна незамедлительно поставить ракеты Taurus, поскольку за счет их целенаправленного применения украинская армия может нарушить снабжение ВС России.

Штрак-Циммерман раскритиковала нерешительность Олафа Шольца в поставке данного типа вооружений, подчеркнув, что длительными раздумьями можно продлить страдания.

Ранее в СМИ появилась информация, что президент США Джо Байден принял решение отправить Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS. Отмечалось, что небольшое количество ракет будет отправлено в ближайшей будущем.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина будет и дальше получать необходимую поддержку с учетом своих потребностей. Таким образом он прокомментировал возможность поставки Украине дальнобойных ракет ATACMS.

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