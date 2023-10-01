Запад толкает Россию к третьей мировой – Медведев

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Западные страны, включаясь в боевые действия на Украине, подводят ситуацию к третьей мировой войне. Так заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев рассказал, что министр обороны Великобритании решил перенести курсы подготовки украинских солдат на территорию Украины. Другими словами, превратить своих инструкторов в легальную цель для Вооруженных сил России. Медведев заявил, что западные инструкторы на Украине будут безжалостно уничтожаться, "причем уже не как наемники, а как британские натовские специалисты".

Также Медведев высказался о требовании главы комитета по обороне бундестага ФРГ Мари-Агнес Штрак-Циммерман поставить Киеву ракеты Тaurus, чтобы киевский режим мог наносить удары по территории России для ослабления снабжения нашей армии.

"Мол, это соответствует международному праву. Ну в таком случае и удары по немецким заводам, где эти ракеты делают, будут полностью соответствовать международному праву. Все-таки эти недоумки активно толкают нас к третьей мировой", – написал Медведев.

Ранее Дмитрий Медведев поздравил с Днем воссоединения новых регионов с Россией. Он отметил, что год назад жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей приняли судьбоносное решение быть со своим Отечеством. По словам Медведева, этот выбор стал символом не только восстановления исторической справедливости, но и единства русского народа.