01 октября, 11:04Происшествия
Два украинских беспилотника перехвачены над Смоленской областью – МО РФ
Фото: телеграм-канал "Военное обозрение"
Российские ПВО перехватили два украинских беспилотника самолетного типа над Смоленской областью. Об этом сообщили в министерстве обороны России.
В воскресенье 1 октября, около 10:00 по московскому времени была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России, уточнили в Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Смоленской области", – говорится в сообщении ведомства.
Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о нескольких террористических атаках со стороны ВСУ.
"В общей сложности силами ПВО и РЭБ министерства обороны над Смоленском и пригородами было подавлено 5 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – написал Анохин.
До этого БПЛА ВСУ сбили в районе Санкова Белгородской области. По предварительным данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.
Читайте также