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01 октября, 11:04

Происшествия

Два украинских беспилотника перехвачены над Смоленской областью – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Военное обозрение"

Российские ПВО перехватили два украинских беспилотника самолетного типа над Смоленской областью. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

В воскресенье 1 октября, около 10:00 по московскому времени была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России, уточнили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Смоленской области", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о нескольких террористических атаках со стороны ВСУ.

"В общей сложности силами ПВО и РЭБ министерства обороны над Смоленском и пригородами было подавлено 5 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – написал Анохин.

До этого БПЛА ВСУ сбили в районе Санкова Белгородской области. По предварительным данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

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