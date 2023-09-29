Более 50 штурмовиков потеряли ВСУ после ударов ВС РФ у Серебрянского лесничества

Более 50 штурмовиков потеряли украинские подразделения у Серебрянского лесничества в результате удара артиллерии и авиации РФ. На донецком направлении военные объекты и бронетехнику технику ВСУ атаковали штурмовики Су-25 "Южной" группировки войск. Кадры боевой работы показали в Минобороны.

Экипажи "Грачей" нанесли ракетные удары по замаскированным украинским позициями у поселков Первомайское и Веселое. Там собирали силы для наступления две механизированные бригады ВСУ. Как сообщили в оборонном ведомстве, за сутки в этом секторе противник потерял около 200 военнослужащих.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.