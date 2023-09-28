Путин встретился с Кадыровым в Кремле

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин провел в Кремле встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. В ходе нее глава государства положительно охарактеризовал развитие региона в разных сферах.

"Договаривались встретиться сегодня, поговорить по ситуации в республике: в экономике, в социальной сфере. В целом динамика положительная", – сказал президент.

По его словам, хорошие показатели Чечни являются результатом уверенной работы самого Кадырова и его команды, которая эффективно взаимодействует с федеральными властями.

Российский лидер также затронул вопрос участия жителей региона в спецоперации на Украине. В этом контексте он попросил Кадырова передать чеченским бойцам и их семьям наилучшие пожелания.

"Знаю, что вы лично занимаетесь все время этими вопросами, в том числе поддержкой семей наших ребят, которые на переднем крае воюют", – добавил Путин.

Он подчеркнул, что военнослужащие от республики сражаются уверенно, мужественно и героически. Кроме того, те, по его словам, смогли наладить хорошие контакты с другими подразделениями ВС РФ.

Ранее Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале рассказал, что уже дважды обязан жизнью Владимиру Путину, поэтому готов выполнить любое требование президента, даже если из-за этого потребуется умереть.

