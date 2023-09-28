Путин утвердил 30 сентября Днем воссоединения новых регионов с Россией

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Владимир Путин утвердил 30 сентября Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.

Дата приурочена к подписанию 30 сентября 2022 года Путиным и главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоров, согласно которым регионы стали частью РФ.

В материалах указа уточняется, что это событие основано на исторической общности народов, которые проживают на территориях этих республик и областей. Присоединение является результатом желания миллионов людей, говорится в документе.

19 сентября Госдума приняла законопроект о праздновании Дня воссоединения РФ с новыми регионами. Документ был утвержден в приоритетном порядке единогласно.

Такой законопроект 12 сентября внес в ГД Путин. Он предполагает внесение изменений в закон "О днях воинской славы и памятных датах России".

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