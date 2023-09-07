В бюджете РФ будут заложены средства на создание соцобъектов в новых регионах – Медведев

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В бюджете Российской Федерации на 2024 год будут заложены средства на создание социальных объектов в новых регионах страны. Об этом заявил председатель "Единой России", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе совещания о работе по народной программе партии в новых регионах.

"Первостепенное значение среди проектов на новых территориях имеют те, которые связаны с развитием социальной инфраструктуры. Это, безусловно, строительство школ, детских садов, поликлиник, учреждений культуры, ну и многого другого, что, собственно, определяет нормальную жизнь", – передает ТАСС слова Медведева.

Зампред Совбеза уточнил, что в рамках народных программ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей определено создание 3 тысяч таких объектов. При поддержке "Единой России" в федеральном бюджете на следующий год предусмотрены необходимые средства, сказал Медведев.

Накануне министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что Минсельхоз планирует возобновить выдачу льготной сельской ипотеки в России с 2024 года. Патрушев высказал надежду, что ведомство получит средства в процессе согласования бюджета и возобновит действие программы.