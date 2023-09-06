Минсельхоз РФ планирует возобновить выдачу сельской ипотеки с 2024 года

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Минсельхоз планирует возобновить выдачу льготной сельской ипотеки в России с 2024 года. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

"По льготной ипотеке, я думаю, что где-то с нового года мы начнем... Часть денег действительно закончилась, у нас выросли обязательства по ранее выданным кредитам с учетом увеличения ключевой ставки", – цитирует его РИА Новости.

Однако, несмотря на это, Патрушев высказал надежду, что ведомство получит средства в процессе согласования бюджета и возобновит действие программы.

Выдача сельской ипотеки в России была приостановлена после повышения Центробанком ключевой ставки до 12%. Помимо этого, министерство намерено возобновить льготное кредитование аграриев. Ранее программа также была приостановлена.

До этого Минфин РФ допустил повышение первого взноса по льготной ипотеке до 20%. Правительство намерено изменить механизм в краткосрочной перспективе. При этом в будущем механизм планируют сделать более стабильным.



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