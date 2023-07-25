Выдачи IT-ипотеки за два квартала 2023 года выросли почти в 2,5 раза – СМИ

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Выдачи IT-ипотеки за два квартала 2023 года выросли почти в 2,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на данные оператора программы "ДОМ.РФ" сообщает газета "Известия".

За время существования программы IT-ипотеки с мая 2022 года было выдано 16,3 тысячи займов на сумму в 143,4 миллиарда рублей. При этом только за первое полугодие 2023 года было оформлено 10,8 тысячи подобных кредитов на 93,2 миллиарда рублей.

IT-ипотека позволяет заемщикам получить кредит на первичное жилье или строительство жилого дома по ставке не более 5% с первоначальным взносом не менее 15%, действие программы продлится до 31 декабря 2024 года.

Эксперты связывают увеличение числа выдачи IT-ипотеки с обновленными условиями программы, которые вступили в силу в феврале 2023 года. Так, были расширены возрастные рамки для заемщиков, снижены требования к нижней ставке зарплаты, а также повышена максимальная сумма кредита в городах-миллионниках.

Ранее стало известно, что спрос российских компаний на IT-специалистов за минувший год увеличился более чем в полтора раза. При этом на данный момент в РФ реализуется несколько проектов, направленных на подготовку специалистов в сфере IT.

В Минстрое РФ заявили, что новых мер поддержки для ипотеки не планируется