Республиканцы в сенате США хотят выделить Украине 60–80 млрд долларов на 2024 год – СМИ

Фото: depositphotos/erik3804

Некоторые члены Республиканской партии в сенате США собираются провести обширный пакет помощи Украине в размере 60–80 миллиардов долларов на 2024 год. Об этом пишет портал Punchbowl News со ссылкой на источники.

По словам журналистов, предпочтением республиканцев является провести средства на год, которые могут поддерживать Киев до президентских выборов 2024 года включительно.

Таким образом, как говорится в статье издания, республиканцы надеются избежать шатдауна властей США с 1 октября, так как будет снят с повестки остающийся до сих пор спорным вопрос о помощи Украине.

Ранее сообщалось, что конгресс США отклонил два предложения по сокращению помощи Украине. Так, были отклонены поправки об исключении средств для Украины из проекта бюджета Пентагона, а также поправки о полном отказе в помощи Киеву.

До этого спикер палаты представителей США Кевин Маккарти обратился к президенту страны Джо Байдену с просьбой вмешаться в ситуацию с шатдауном, или временной приостановкой работы американского правительства.

Чтобы избежать шатдауна, конгресс должен согласовать краткосрочный бюджет США до конца текущего финансового года. Он истекает 1 октября.

Кирби призвал быстрее принять решение о выделении денег для поддержки Украины