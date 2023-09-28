Конгресс США отклонил обе поправки о сокращении помощи Украине

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Конгресс США отклонил два предложения по сокращению помощи Украине. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на результаты голосования.

Так, против поправки об исключении средств для Украины из проекта бюджета Пентагона проголосовали 330 законодателей, из них 117 республиканцев. Одновременно с этим 104 члена этой же партии высказались "за".

Что касается поправки о полном отказе в помощи Киеву, то за нее проголосовали 93 члена палаты, однако 339 законодателей выступили против, и она не прошла.

Ранее сообщалось, что сенат США предложил сократить объем средств для Украины на краткосрочную перспективу до 4,5 миллиарда долларов по линии Пентагона. Администрация США, в свою очередь, запрашивала на указанные цели 24 миллиарда долларов.

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