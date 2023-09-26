В Белом доме заявили, что у США остаются средства на несколько недель помощи Украине

Фото: depositphotos/izanbar

Соединенные Штаты располагают средствами для военных поставок Киеву в течение еще нескольких недель, последующая помощь Украине может быть сокращена при отсутствии решения конгресса США о дополнительных ассигнованиях. Об этом в интервью CNN заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Он призвал американских законодателей как можно быстрее выделить 24 миллиарда долларов на военную помощь Киеву, пока на фронте, как утверждает Кирби, сохраняются благоприятные условия для контрнаступления ВСУ.

Кирби также допустил угрозу шатдауна для поставок оружия Украине. Под шатдауном подразумевается приостановка деятельности федерального правительства из-за отсутствия утвержденного конгрессом бюджета. Подобная ситуация может сложиться уже 1 октября.

Вместе с тем координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома подтвердил, что на Украину прибыла первая партия американских танков Abrams. Он также анонсировал новые поставки данных бронемашин в ближайшие недели.

Ранее сообщалось, что группа законодателей США выступила против выделения 24 миллиардов на помощь Украине, пока не будет ясно, как были потрачены переданные ранее средства и к каким целям стремится американская сторона. Данное послание Белому дому и американскому лидеру Джо Байдену направили 23 конгрессмена и 6 сенаторов.

До этого стало известно, что спикер палаты представителей Кевин Маккарти отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в возможности выступить перед палатой. Он сослался на напряженный график законодателей.

Первая партия танков Abrams прибыла на Украину – СМИ