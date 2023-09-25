В США допустили капитуляцию Украины и отказ Киева от четырех регионов

Фото: 123RF/sunshineseeds

Украина может капитулировать, а также отказаться от четырех регионов для завершения конфликта с РФ. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на мнение экс-аналитика ЦРУ Ларри Джонсона.

"Единственный способ все закончить – безоговорочная капитуляция Украины", – заявил он.

По словам бывшего аналитика ЦРУ, Россия не отдаст ДНР и ЛНР, а также Запорожскую и Херсонскую области.

"Ни один из этих регионов не вернется назад – и точка", – отметил он.

При этом Джонсон подчеркнул, что если киевский режим не будет капитулировать, то ВС РФ "обескровит их" и защитит недавно присоединенные к России территории. К тому же, как он считает, Украина на данный момент находится не в том положении, чтобы диктовать свои условия РФ.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщил, что российские силы могут уничтожить аэродромы, с которых украинские войска запускают бомбардировщики Су-24. Он предупредил, что ВСУ после этого могут остаться без инфраструктуры для военной авиации.

Западные аналитики не верят в успех контрнаступления ВСУ после поставки нового вооружения